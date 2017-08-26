صراحة – الرياض : أطلقت وزارة الصحة قاعدة بيانات ميكروميديكس أون لاين مجانا للأطباء والصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في موسم حج هذا العام ، إيمانًا بأهمية سلامة حجاج بيت الله الحرام .

وأوضحت الوزارة أن الموقع يوفر أدلة موثوقة شاملة للدواء من حيث الدراسات السريرية للمرضى ، في منظور معيار عالمي دوائي ، وتشمل المعلومات قائمة بالأسماء التجارية الشائعة المستخدمة ، واستخدام الأدوية والتحذيرات والاحتياطات ، ومعلومات مفصلة عن الاستخدام السليم والرشيد للأدوية ، كما يتم تضمين الآثار الجانبية والتعليمات حول كيفية التعامل مع جرعات الدواء ومنع التداخلات الدوائية التي تسبب مضاعفات للحاج بجميع اللغات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويذكر أن “الصحة” نفذت 16 دورة تدريبية للأطباء والصيادلة والصيدلانيات لموسم حج هذا العام، حيث بلغ عدد المتدربين و المتدربات أكثر من 1000 طبيب و طبيبة و صيدلي وصيدلانية من الكوادر صحية وإدارية .