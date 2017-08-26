صراحة – القصيم : دشنت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم الركن التعريفي لأنظمتها وأعمالها، وذلك بفرع العثيم مول ببريدة.

وتهدف إدارة الأحوال المدنية بمنطقة القصيم من المشاركة التي تستمر 5 أيام، إلى تعريف المواطنين بخدمات الأحوال المدنية الذاتية والتطور التقني في إجراءاتها، إضافة إلى عرض مجموعة من الرسائل التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمواطنات، وايضاح العديد من الخدمات التي تقدمها كالخدمة داخل المنزل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

يذكـر أن الأحوال المدنية بالقصيم، قد أنهت مشاركتها بالركن التعريفي في من مدن ومحافظات المملكة خلال الأيام الماضية.