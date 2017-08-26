صراحة – نواف العايد : أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ أنَّ عدد القوى العاملة في خدمات النقل والبريد التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن قد بلغ 35.938 موظف يعملون في خمسة قطاعات مختصة بخدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد .

فعلى مستوى النقل الجوي بلغ إجمالي الرحلات الدولية والداخلية المعدَّة لنقل الحجاج 14,850 رحلة جوية ، حيث تبلغ الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 9.350 رحلة ، فيما يبلغ إجمالي الرحلات الدولية والداخلية المعدة لنقل الحجاج من وإلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة 5,500 رحلة ، وقد بدأ أكثر من 1,470 موظف في مطار ” جدة ” و أكثر من 730 موظف في مطار ” المدنية المنورة ” العمل على مدار الساعة ابتداءً من أول شهر ذي القعدة بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج القادمين عن طريق الجو وحتى منتصف شهر محرم القادم ؛ تشمل الخدمات المقدمة في المطارات : المحافظة على سلامة الركاب القادمين وتنظيم حركة الطائرات ، ومراقبة أداء الأنظمة التقنية والكهربائية داخل المطارات إضافة الإشراف على وصول واستلام الأمتعة والمحافظة على النظافة للمرافق التابعة للمطارات ، وتستقبل صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ما يقارب 50.000 حاج يومياً ، حيث تعد الصالة مطاراً قائماً بحد ذاته مزودة بجميع الخدمات والمرافق الحكومية ووكلاء مؤسسات الطوافـة.

وعلى مستوى النقل بواسطة الحافلات يبلغ عدد الرحلات المجدولة من والى الحرم لخدمة نقل الحجاج 2.100.000 رحلة عبر 18.715 حافلة خلال أيام الحج ، ويعمل أكثر من 32.800 موظف ومشرف وسائق على عمليات نقل الحجاج بالحافلات من نقابة السيارات ، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تعمل على وضع تنظيم يضمن تحديد مسئولية سلامة السيارات التي تستعمل لنقل الحجاج وتأمين المراقبة على عمليات نقل الحجاج ،و التأكد من تقديم أصحاب الشركات تعهد يضمن صلاح حافلاتهم للعمـل والتأمين على كافة حافلاتهم و التأكد من خضوع حافلات الشركات للفحص الفني وفحص السلامة بمحطات الفحص الدوري ،والوقوف على مواقع شركات نقل الحجاج عن طريق الجولات الميدانية للكشف على الحافلات المجتازة للفحص الدوري بمحطات الفحص الدوري ، و تشغيل نظام تسجيل الحافلات والمخالفات وبيانات الحافلات المعتمدة التي تشمل نوع الحافلة ورقم رخصتها ورقم الهيكل وانتسابها إلى أي شركة ، و متابعة تشغيل الحافلات في المطارات والميناء والاستراحات على الطرق ومراكز التوجيه والتفويج ومراكز المساندة ، ومتابعة ترحيل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ، و مراقبة أعطال الحافلات ، و مباشرة الحوادث لا سمح الله فور حدوثها والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة إتمام الإجراءات ، والتأكد من توفر وكفاية اللوحات الإرشادية الدالة إلى مدن الحج ، والتأكد من توفر مرشد لكل حافلة والتنسيق مع المختصين في إرشاد الحافلات.

وعلى مستوى نقل الحجاج عبر قطار المشاعر عملت هيئة تطوير مكة والمشاعر والمقدسة على تهيئة قطار المشاعر لحج هذا العام لنقل أكثر من مليوني ومائة ألف حاج عبر أكثر من ألف رحلة خلال سبعة أيام، وتجهيز تسعة محطات موزعة على عرفات ومزدلفة ومنى

أما على مستوى الخدمات اللوجستية ( البريد السريع ، الشحن ، التخزين ، الإمداد ) فيعمل أكثر من 550 موظف من مؤسسة البريد السعودي في ٢٢ مكتباً بريدياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، و ( 5 ) مكاتب في منى ومكتب في عرفة وآخر في منى والمشاعر، بمساندة 150 سيارة و71 دراجة نارية ، وتعمل المنظومة على مدار الساعة طيلة أيام الحج و تشمل الخدمات البريدية في موسم الحج : خدمة “طرود الحاج” الهادفة إلى الحد من الأوزان الإضافية، التي يضطر الحاج لحملها أثناء تنقله، وتشمل الخدمات المقدمة للحجاج خدمة بيع سندات الهدي والأضاحي في الحج بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء المملكة أو الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وتنشر الهيئة العامة للإحصاء من خلال الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ على موقعها الرسمي www.stats.gov.sa العديد من إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.