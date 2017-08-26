صراحة – عنيزة : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن تمكن رجال الدفاع المدنى من السيطرة على حريق... السيطرة على حريق اندلع فى غرفة بمستشفى الملك سعود بعنيزة