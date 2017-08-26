صراحة – وكالات : أكدت مصادر صحفية ألمانية، اليوم السبت، أن الأردن لم يوافق لحد الآن على إعطاء الجنود الألمان المتوقع نقلهم من قاعدة “إنجرليك” الحصانة التامة.

وتريد برلين تأمين جنودها بشكل كامل من أي مسألة أمام القضاء الأردني، الأمر الذي رفضته عمان.

ولم تتوصل الحكومة الألمانية حتى الآن إلى اتفاق مع الأردن حول إبرام اتفاقية لتمركز قوات ألمانية هناك بعد انتقالها من تركيا.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تريد حماية الجنود الألمان، وعددهم نحو 250 جنديا، خلال مهمتهم في الأردن عبر حصانة تامة من الملاحقة الجنائية، ولم يوافق الأردن حتى الآن على هذا الأمر.

وقالت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم: “لا نزال في تفاوض حول اتفاقية تمركز القوات”.

إلا أنه في المقابل، أوضحت المصادر أنه ليس من المتوقع إرجاء خطط نقل طائرات الاستطلاع من طراز “تورنادو” من قاعدة “إنجرليك” التركية إلى قاعدة الأزرق الأردنية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبجانب طائرات تورنادو، فقد سحبت ألمانيا أيضا طائرة تزويد بالوقود من قاعدة “إنجرليك”، لكن هذه الطائرة استأنفت عملها في الأردن بعد فترة قصيرة من سحبها من تركيا.

يشار إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود، كانت تنطلق من قاعدة “إنجرليك” التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي.

ويأتي نقل الطائرات إلى الأردن بعد رفض تركيا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة، بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة بتركيا في شهر يوليو/تموز 2016.