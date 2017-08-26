صراحة – مكة المكرمة : حشدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، كل طاقاتها البشرية والمادية، للقيام بأعمال الرقابة الصحية على محلات المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وكذلك الإشراف والمراقبة على أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وتنفيذ خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للنظافة اليوم بحضور عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للنظافة ومسؤولي الشركات والمقاولين، حيث بحث وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية إبراهيم الجهيمي، تفاصيل خطة أعمال النظافة وكيفية أداء تلك الأعمال خلال موسم الحج بمكة المكرمة, والمشاعر المقدسة, والتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل انجاح تلك الأعمال.

وناقش الاجتماع عمل الآليات والمعدات وعملية الدعم ومراجعة وعرض الخطط المطروحة لتلافيها ، كما تمت مناقشة عملية تشغيل المحطات الانتقالية .

وأوضح مدير عام النظافة المهندس محمد المورقي أن خطة أعمال النظافة في المشاعر المقدسة بدأ تنفيذها وتم توزيع العمالة والمعدات على البلديات العشر بمكة المكرمة ومراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة .

وسخرّت الوزارة 13354 عامل نظافة مدعومين بالمئات من المشرفين ومراقبي عمال ومثلهم من السائقين، والمئات من الآليات والمعدات، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في نطاقات البلديات الفرعية ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة وفقاً لمسؤوليات، وخطة عمل لنطاق كل بلدية فرعية وتحديد ساعات العمل على مدار اليوم والعمالة والمعدات اللازمة وورديات عملها.