صراحة – محمد المحسن : احبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (41,446) حبة، عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ .

وأوضح مدير عام الجمرك عمّار خالد الرميح, أنه قدِمت أولًا للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافر ومركبته تمكن المراقب الجمركي من العثور على (16,913) حبة كبتاجون، كانت مخفية في المركبة بداخل مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب في التجويف الخاص بقاعدة “حزام الأمان” من الجانبين.

وأضاف الرميح, أنه تم كذلك العثور على (24,533) حبة كبتاجون في مركبة أخرى قدِمت للجمرك من نوع “خصوصي” حيث تم إخفاؤها في مخبأ بجانب الإطار الاحتياطي للمركبة.