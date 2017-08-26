صراحة – الرياض : كشفت وزارة الصحة أن أكثر من ستة عشر الف وحدة دم ومشتقاته سليمة خاليه من الامراض جاهزة تحت الطلب لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وأوضحت أن خطة عمل تأمين الدم ومكوناته خلال موسم الحج لهذا العام مرت بأربع مراحل، حيث تمثل المرحلة الأولى توفير الدم ومكوناته المقررة ضمن خطة توفير الدم من جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية وتشرف عليها الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة، إضافة إلى توفير الدم من قبل الحملات المكثفة للتبرع بالدم داخل العاصمة المقدسة ويشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية وتشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة.

أما المرحلة الثانية فهي تمثل المرحلة التجهيزية والتأكد من صلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوفر القوى العاملة للبدء في تنفيذ الخطة وتأمين المحاليل والكواشف الطبية، وتليها المرحلة الثالثة وهي المرحلة التشغيلية، وتتضمن توزيع الدم ومكوناته على جميع المستشفيات بمشعر منى وعرفات ومكة المكرمة بكميات كبيرة تقدر بــ ( 16000 ) وحدة، في حين تتم في المرحلة الرابعة مراقبة الإحصائيات بدقة عالية من قبل المختصين على مدار الساعة، بينما تتمثل المرحلة الخامسة في أعداد خطة الطوارئ والكوارث للحج.

وأكدت “الصحة” أن خطة توزيع وحدات الدم الخالية من الأمراض والامنة والمفحوصة لجميع الأمراض المعدية على مستشفيات مكة المكرمة تتم بناء على المعايير العالمية والسعة السريرية للمستشفى، وأسرة العناية المركزية والخبرات السابقة، حيث يقدر عدد المستشفيات المشاركة في هذا العام ( 9 ) مستشفيات بمنطقة مكة المكرمة وعدد ( 4 ) مستشفيات على صعيد عرفات وعدد ( 4 ) مستشفيات بمشعر منى، حيث أن جميع هذه المستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة الألية ويشغلها نخبة من العاملين المميزين من فنيين و أخصائيين في مجال المختبرات وبنوك الدم الطبية يتم التواصل معهم على مدار الساعة بواسطة رسائل التواصل السلكية واللاسلكية.

وبلغ عدد المناطق والمحافظات الصحية التي شاركت في تأمين الدم (17) منطقة ومحافظة، فيما بلغ عدد القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية الصحية المشاركة في تأمين وحدات الدم لحجاج بيت الله الحرام (27) قطاعا، وبلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته الجاهزة للصرف ١٦٠٠٠ وحدة، وبلغ عدد سيارات التبرع بالدم المتنقلة سيارتان، وعدد الفرق الثابتة المنفذة لحملات التبرع بالدم 5 فرق، مشيرة إلى تأمين عدد كبير جدا من وحدة دم كشحنة اسعافيه للحالات الطارئة.