صراحة – وكالات : أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن اعتقاله شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش”، ويتهم بالتخطيط لشن هجمات ضد الضباط اللبنانيين، بأوامر من قيادات التنظيم في الرقة.

وقال الجيش اللبناني في بيان صدر عنه بهذا الصدد: “بنتيجة رصد خلايا التنظيمات الإرهابية ومتابعة نشاطاتها، وفي إطار العمليات الأمنية الاستباقية، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسن حمد الحسن وأحالته على القضاء المختص، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وعمله أمنيا ولوجستيا، وتكليفه من قبل قياديين في هذا التنظيم بالتحضير لاغتيال أحد كبار ضباط الجيش اللبناني، بواسطة عبوة ناسفة، أو عملية قنص”.

وأوضح البيان أن المتهم “قام بمراقبة محيط منزل الضابط المذكور، كما عمل على تأمين الأسلحة والمتفجرات اللازمة لتنفيذ هذه العملية، ولتنفيذ أعمال إرهابية أخرى تستهدف الداخل اللبناني”.

وأضاف الجيش اللبناني أن الرجل المعتقل قام، لهذا الهدف، “بتشكيل خلية أمنية تابعة للتنظيم المذكور، بهدف التخطيط والإعداد لتنفيذ المخطط الإرهابي، وعمل، بتكليف من مشغليه في الرقة، على تحضير عبوات ناسفة لاستخدامها في تنفيذ تفجيرات تستهدف آليات ومراكز الجيش اللبناني، وكذلك لتنفيذ تفجيرات في عدة قرى شمالية، وطلب منهم (مشغليه) تأمين حزام ناسف لتنفيذ عملية انتحارية، وقام بتزويد أحد القياديين في التنظيم المذكور في جرود عرسال بمعلومات حول استعدادات الجيش اللبناني لمعركة فجر الجرود”.

ومنذ الأسبوع الماضي يشن الجيش اللبناني هجوما ضد جيب “داعش” قرب بلدة رأس بعلبك في شمال شرق البلاد.