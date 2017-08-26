صراحة – الرياض : أطلقت أمانة منطقة الرياض، الموقع الرسمي للبرنامج الموسمي للأضاحي، والذي يحتوي على عدة خدمات تستهدف التسهيل على السكان في معرفة كافة تفاصيل الأسواق الثابتة والمؤقتة، والمسالخ الثابتة والمتنقلة، وطريقة الحصول على الخدمات، كما يوفر تحديد موقع كل خدمة عبر خرائط قوقل.

وقال الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري مدير عام الإدارة العامة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المشرف على البرنامج الموسمي للأضاحي ، إن هذه الخطوة تأتي سعياً من الأمانة لتقديم أفضل الخدمات من خلال توفير برامج وخدمات تهدف إلى تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات البلدية.

وبين الدكتور الدوسري إن الموقع يحتوي على صفحة تعريفية بأسواق الماشية وخرائط الوصول لأسواق الماشيـة الثلاثة الرئيسة التي يتم بيع الأغنام فيها.

ويشتمل الموقع على صفحات تعريفية بالمواقع المؤقتة لبيع الأغنام حيث يشمل الموقع على خرائط الوصول إلى المواقع، بالإضافة إلى صفحة تعريفية بالمسالخ الأهلية فضلاً عن خرائط تبين كيفية الوصول إلى تلك المسالخ المعتمدة لتسليم الأضاحي والذبح في مدينة الرياض.

وحرصت أمانة منطقة الرياض على تطوير تطبيق خاص على الأجهزة الذكية للخدمات المقدمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك تحت اسم “الأضاحي”.

ويشتمل التطبيق على الخدمات الموجودة في الموقع الإلكتروني والمتمثلة في خرائط الوصول الدائمة والمؤقتة لبيع الأغنام، خرائط الوصول للمسالخ الأهلية المعتمدة وقائمة بالمطابخ المصرح لها، إضافة إلى امكانية المشاركة الإلكترونية للتطبيق والمواقع المختلفة والبيانات الموجودة بداخلة للمستخدمين على مواقع التواصل وبرامج التواصل المختلفة كما يمكن المشاركة من خلال البريد الالكتروني والرسائل النصية ،وكذلك خاصية النتبيهات الاليه التي تشمل رابط للاطلاع على مؤشر الاسعار بشكل يومي.بالإضافة إلي رسائل توعوية عن كيفية اختيار الاضحية.

ويوفر التطبيق إمكانية تحديد أقرب موقع للبيع أو الذبح إضافة إلى رسم مسار الوصول إلى الموقع المستهدف من خلال خرائط جوجل – Google.