صراحة – الطائف : اختتم مساء اليوم على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بالطائف موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف للموسم الصيفي 1438 هـــ .

وتكون حفل سباق اليوم السادس عشر والأخير على كاس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي : الأول على جائزة الخيالة السعوديين المتمرنين، (لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات)، ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 70 ألف ريال وحقق المركز الاول متغطرسة لنشمي جود الله المطيري , والمركز الثاني حفيدة الابطال لإسطبل التفاؤل , والمركز الثالث لعيون سمو لإسطبل الخلبيص , والمركز الرابع مكشوفه لعاصم عبدالرحيم المرغلاني , والمركز الخامس غلا حمده لعبدالمحسن الرميح .

الشوط الثاني ( الجزء الأول ) على جائزة عبدالله بن عسكر( لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات)، ومسافته 1650 متراً، ومقدار جائزته 35 ألف ريال , وحقق المركز الاول زينة العين لإسطبل الجزيرة , والمركز الثاني كوبا كاباتا لسلطان اليحي , والمركز الثالث راعي الجمايل لأبناء الشريف هزاع العبدلي , والمركز الرابع بنت يهيماء لناهض عبدالله السبيعي , والمركز الخامس ام تاج لضاحي علي الشمري , فيما جاء الشوط الثاني في جزئه الثاني على جائزة فهد بن عبدالعزيز بن معمر لم تربح انتاج اربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 35 الف ريال كما يلي : المركز الاول سامود لعبدالعزيز بن عبدالاله الموسى , والمركز الثاني خاصبة لمساعد محمد المفضي , والمركز الثالث حطامه لمنيجل حمود السبيعي , والمركز الرابع روميه لأبناء عيف بن عبود القحطاني , والمركز الخامس ابن صنداح لسعود حمود السهلي ,

والشوط الثالث على جائزة عبدالله ابن خنيزان، (لم تربح إنتاج ثلاث سنوات)، ومسافته 2000 متر، ومقدار جائزته 70 ألف ريال , وحقق المركز الأول ادهم الجزيرة لإسطبل الجزيرة , والمركز الثاني مزهي لسعد غربي الجنيدي , والمركز الثالث سيف نوفا لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير , والمركز الرابع جداء لأبناء مطلق القاضي الجعيد , والمركز الخامس روهانه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز .

والشوط الرابع على جائزة عبدالله الجطيلي (جميع الدرجات، فرس إنتاج ثلاث سنوات) ، ومسافته 2000 متر، ومقدار جائزته 100 ألف ريال , وحقق المركز الاول نظرات لسمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود , والمركز الثاني شقراء خالد لبندر فيحان الحارثي , والمركز الثالث اشوار لسعود حمود السهلي , والمركز الرابع غصون البان لأبناء محمد خلف القرشي , والمركز الخامس واجهة لعبدالله علي الاخضر بن نصيب .

والشوط الخامس عبيد أخو شعوا، (جميع الدرجات، إنتاج سنتين)، ومسافته 1200 متر ، ومقدار جائزته 100 ألف ريال , وحقق المركز الاول صالوج للحميدي محمد القحطاني , والمركز الثاني هارد لبدر ذعار العماج , والمركز الثالث حجار لعبدالله الاخضر بن نصيب , والمركز الرابع الاعصماني لعايض بن سعد البقمي , والمركز الخامس العفو لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

الشوط السادس على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، (جميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فأكثر)، ومسافته 2400 متر، ومقدار جائزته 120ألف ريال , وحقق المركز الاول روسينيياوم لسمو الامير فيصل خالد بن عبدالعزيز , والمركز الثاني ويستار لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز , والمركز الثالث ليمون كيتا لأبناء فيحان فيصل المنديل والمركز الرابع رجد روبن لسمو الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز والمركز الخامس هواك ايرلندا لسمو الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز , وفي نهاية الشوط سلم مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالعزيز المدرع كاس وزارة الشئون الاسلامية لمدرب الجواد الفايز .

الشوط السابع على مساهمة نادي الفروسية ( لجميع الدرجات فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر)، ومسافته 2000 متر، ومقدار جائزته 100 ألف ريال , حقق المركز الاول مخبرة لمتعب بدر بن شريم والمركز الثاني طعمه لعبدالاله عبدالعزيز الموسى , والمركز الثالث شظيه لبندر فيحان الحارثي , والمركز الرابع درة المملكة لأبناء مفرح مريسن الحارثي , والمركز الخامس هشامه لبدر ذعار العماج

حضر الحفل جمهور غقير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .