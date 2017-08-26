صراحة – وكالات : أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، الجمعة، تحفظها على أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والإنتاج الإعلامي من داخل عقار في أحد ضواحي البلاد تملكها قناة اسمها “الجزيرة العربية”.

وأكدت الوزارة تحرير محضر ضبط لمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش، في تصريح صحفي، إن معلومات وردت إلى الوزارة بصدد بث قناة باسم “الجزيرة العربية” من داخل الكويت.

وأضاف “وبناء عليه قامت الجهات المختصة في وزارة الإعلام بالحصول على إذن من النيابة العامة بتفتيش المكان”.

وأوضح العواش أن عملية التفتيش بينت أن المكان لا يحوي أجهزة بث للقناة وإنما وجود استديوهات وأجهزة تسجيل إنتاج فني، وذلك دون ترخيص من الوزارة مما يشكل مخالفة لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.