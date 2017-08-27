صراحة – واس : وصلت إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء اليوم الحاجة مارية مارغاني محمد أَكْبَر معمرة إندونيسية بعمر يناهز 104 أعوام، وذلك على متن رحلة رقم 8017 القادمة من إندونيسيا لإداء فريضة الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً .

وكان في استقبالها لدى وصولها مدير غرفة عمليات اللجنة الإعلامية للحج بوزارة الثقافة والإعلام عبدالخالق الزهراني ، والقنصل العام الاندونيسي بجدة محمد شريف دين ورئيس بعثة الحج الإندونيسية أرشد هديا، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن ، والتلفزيون السعودي وعدد من وسائل الإعلام المختلفه .

وعبرت الحاجة الاندونيسية ماريا مرغيني محمد عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى الأراضي المقدسة وبما شاهدتها من تسهيلات لإجراءات الجوازات خلال الرحلة للقدوم لأداء فريضة الحج , مشيدة بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة الإنجاز وحسن المعاملة مع كبار السن من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.

وسألت الحاجة الإندونيسية والوفد المرافق لها الله تعالى أن تكلل جهود المملكة العربية السعودية العظيمة لخدمة الحجاج وان يجزي القائمين والعاملين خير الجزاء على مايقدمونه من تسهيلات وخدمات جليلة في مواسم العمرة والحج.

يذكر أن الحاجة الاندونيسية تلقت الرعاية الصحية اللازمة وقت وصولها المطار للإطمئنان على صحتها .