صراحة-نجران:نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمس، حملات تفتيشية على محلات المستلزمات النسائية وقطاع الاتصالات بحي الفيصلية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله بن محمد الدوسري، استمرار الحملات التفتيشية التي ينفذها مكتب العمل بالمنطقة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، بهدف التأكد من تطبيق قرارات الوزارة الرامية إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها بمواطنين، مبيناً أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عدداً من المخالفات لقرارات التوطين ونظام العمل والعمال تم حيالها أتخذ الإجراءات النظامية