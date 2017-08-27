صراحة-منى:غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, 46 منشأة مُخالفة لاشتراطات البيئة بالمشاعر المقدسة, ضمن أعمال الفِرق التفتيشية الخاصة بالحج لهذا العام .

وأفاد المدير العام للهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على أعمال الهيئة بالحج وليد الحجيلي, أن فرق التفتيش تنفذ أعمالها التفتيشية ضمن الخطة التفصيلية لأعمال الحج على مصانع تجهيز الوجبات والمنشآت التعدينية والصناعية ومراكز الخدمات الطبية لبعثات الحج بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة, للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئة والمقاييس البيئية المعتمدة .

وأبان أنه تم التفتيش البيئي على 194 منشأة, ومخالفة 46, وتحرير إشعار مراجعة لـ 75 منشأة منذ بداية أعمال الحج .