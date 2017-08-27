صراحة-منى:حققت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة, إنجازاً جديداً لمركز أمراض القلب يتمثل في إجراء ٧٥ عملية قسطرة قلب في يوم واحد لعدد من حجاج بيت الله الحرام في يوم الجمعة الماضي.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة, أنه منذ مطلع شهر ذو القعدة حتى اليوم تم إجراء أكثر من ١٤٧ عملية قسطرة قلب لضيوف الرحمن, بينما تم إجراء ٧ عمليات قلب مفتوح لنفس الفترة, لافتة إلى أن هناك اجتماعات يومية تُعقد مرتين في اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب لمناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها .