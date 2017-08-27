صراحة-الرياض:نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وقع معالى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, مذكرة تعاون بما يلبي مجالات الاحتياج التدريبي للجهات المعنية بين وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وذلك بمقر وزارة الدفاع بالرياض الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ذي القعدة 1438هـ .

وتهدف مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين إلى الاستفادة المثلى من الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة, وتقديم برامج تدريبية تطويرية وتأهيلية في المجال التقني والمهني والإداري والحرفي في صيانة المرافق, وصيانة المعدات والآليات والإلكترونيات, وأجهزة الملاحة والرادارات, وصيانة المحركات والأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية وغيرها, والعمل على توطين التقنية بوزارة الدفاع.

وشملت مذكرة التعاون بين الجانبين مجالين رئيسيين وهما التعاون في البرامج التدريبية في صيانة الطائرات بالوزارة, وتطوير التدريب الإنتاجي والتصنيع الدفاعي الوطني, وبرامج لتطوير مهندسي ومراقبي الإنشاءات المكلفين بإدارة المشاريع, وبرنامج التدريب على رأس العمل, واستحداث وتطوير البرامج التدريبية.

كما شملت الاتفاقية التعاون في المجال الفني والتقني في تقنية المعلومات والإلكترونيات, وتبادل الخبرات والاستشارات, والاستفادة من إمكانات المؤسسة في تطوير المناهج وممكنات التدريب في المرافق التعليمية للقوات المسلحة, ودعم المجالات العسكرية التخصصية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تواصل سعيها الحثيث في المجال التدريبي لتوظيف الشباب السعودي من خلال برامج تدريبية متقدمة في تطوير القوى العاملة وتنميتها.