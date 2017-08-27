صراحة-وكالات:قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد إنها تبحث عن ثلاثة من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في بحر اليابان بعد فقد الاتصال بالطائرة.

وذكرت الوزارة أنه انقطع الاتصال بالطائرة وهي من طراز (إس-إتش-60 جيه) على بعد نحو 90 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة أوموري في وقت متأخر مساء السبت.

وأضافت أنه تم تحديد موقع مسجل بيانات الرحلة لكنه لم يكشف عما حدث للطائرة. وبدأت قوات الدفاع الذاتي البحرية تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب أربعة من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر بعد أن اصطدمت بالأرض خلال تدريبات في قاعدة إيواكوني الجوية في غرب اليابان.