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بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة تصادر كمية من الخضروات من المحلات المخالفة

27/08/2017 12:02 م | المناطق | 0 تعليقات

 

صراحة-مكة المكرمة:رصدت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة لجنه السعودة اليوم عدة مخالفات في محلات بيع الخضار في إطار حملاتها التفتيشية لمتابعة المخالفين وتحقيق أعلى معدلات السلامة والاشتراطات الصحية والنظامية .
وبين رئيس قسم المواد الغذائية بالبلدية عاطف قطب أنه جرى الوقوف على سوق الخضار بمشاركة المراقبين الصحيين ومراقبي الأسواق والمنتدبين والمؤقتين ومصادرة عدد كبير من الخضروات من عدة محلات مخالفة ” لا توجد لديها رخص نظامية التي لا يوجد بها عامل سعودي ” , لافتاً النظر إلى أن المصادرات سلمت إلى برنامج ” حفظ النعمة ” , مشيراً إلى أن بلدية الشوقية الفرعية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين وتواصل أعمالها ليل نهار لتتبع المخالفين والعمل على تحقيق معايير السلامة الغذائية في المعروضات .

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