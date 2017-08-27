صراحة-مكة المكرمة:بحث معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار مع معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1438 هجري والمواسم القادمة فيما يتعلق بالصحة العامة .

وأوضح الدكتور البار أن هناك تعاون وثيق بين الأمانة وهيئة الغذاء والدواء خاصة خلال موسم الحج لتنفيذ العديد من المهام منها قضية التسمم الغذائي، وإقامة العديد من الدورات التثقيفية في الإشراف على مقدمي خدمة الإعاشة والتموين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمشاركة معهد أبحاث الحج والعمرة ووزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء علاوة على تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على منشآت الإعاشة والتموين المصنفة في مكة المكرمة خلال موسم الحج للتأكد من سلامتها وجاهزيتها ومعالجة المخالفات التشغيلية، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تدعم الأمانة خلال موسم حج هذا العام 1438 هـ بـ 30 موظفا موزعين على البلديات الفرعية لتنفيذ المهام المشتركة .