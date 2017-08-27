صراحة – خالد الحسين : أعدت شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” لموسم الحج لهذا العام 1438هـ خططاً تشمل الجوانب التشغيلية كافة ، وذلك عبر فروعها الرئيسية أو من خلال430 نقطة بيع في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت .

وعملت الشركة على رفع الطاقة الاستيعابية للبيانات بنسبة 50 % عن طريق تقنية الجيل الرابع ( FDD ) بهدف تحسين خدمات البيانات ، كما تم الربط مع مركز الطوارئ الموحد 911 في منطقة مكة المكرمة الأمر الذي سيتيح من سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر الاتصال أو الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب توفير أكثر من1340 نقطة وصول لخدمة الواي فاي بسعة تبلغ 2080 ميجابايت في الثانية .

كما هيأت الشركة أكثر من 1000 برج اتصال ما بين ثابت ومتنقل ، وأكثر من 175 كيلو مترا من الألياف البصرية داخل منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة متصلة بالمقاسم الرئيسية التي بدورها تتصلُ بمدنِ المملكة الأخرى عن طريق 4 مسارات موفرة أقصى درجات الحماية .