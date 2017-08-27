صراحة – نواف العايد : زادت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هذا العام من نسبة قبول المتقدمين للجامعة في التخصصات : العلمية، والتطبيقية، والصحية، والهندسية، والإدارية، وذلك بنسبة (35‎%‎) إلكترونيًا، ووفق الشروط المطلوبة والمقرّة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات المتقدمين مع تحقيق رغباتهم قدر الإمكان.

أوضح ذلك معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الذي أكد أنّ الجامعة في هذا العام اعتمدت زيادة في أعداد المقبولين بنسبة تجاوزت (35‎%‎) إستجابة لتطلعات ولاة الأمر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 باستيعاب شباب هذا البلد في المؤسسات التعليمية في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وهي ‏تخصصات: الشريعة، ‏والطب، والتخصصات العلمية التطبيقية، والتخصصات الإدارية والمالية، ووجه بتسخير جميع الإمكانات ‏المتاحة لاستيعاب الزيادة في أعداد المقبولين من الطلاب والطالبات، فتم تهيئة الإمكانات الفنية من ‏قاعات وتجهيزات تعليمية ، والإمكانات المادية والإدارية، والهيئة التعليمية.

ونوه معاليه بما تجده ‏الجامعة من دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، إلى جانب متابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لكل ما يهم الجامعة ويعزز مكانتها العلمية.

‏من جانبه أفاد عميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان بن سليمان العنقري أن العمادة أنجزت جميع إجراءات ‏قبول الطلاب والطالبات الذين وجه معالي مدير الجامعة بقبولهم بآلية إلكترونية متكاملة وفق ما تم ‏من إجراءات في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، مبينًا أن الجامعة لن تستقبل أي طلب للقبول سواء إلكترونياً أو يدوياً في الأيام القادمة لأن الاجراءات قد انتهت.