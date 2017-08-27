صراحة – محمد المحسن : أعلنت شركة البحري للبضائع السائبة إحدى الشركات التابعة لمجموعة البحري الرائدة عالميًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية عن توقيع اتفاقية بقيمة 120 مليون دولار، لشراء أربع سفنٍ جديدة من شركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة (HMD) التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة التي تملك أحد أكبر أحواض بناء السفن المتقدمة على مستوى العالم.

وتم توقيع الاتفاقية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري علي الحربي، ورئيس شركة البحري للبضائع السائبة نزار بانبيله، وورئيس العمليات في مجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة سام إتش كا، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

ومن المقرر أن يتم تسليم السفن الجديدة خلال عام 2020م، حيث تمت مباشرة بنائها على الفور وفقاً لأعلى المعايير المعمول بها في مجال البيئة والسلامة وكفاءة استهلاك الوقود، وستصل الطاقة الاستيعابية لكل سفينة حتى 80,000 طن متري للرحلة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري إن شراكات شركة البحري طويلة الأمد مع مجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة ؤكد على القيم المشتركة بين الشركتين للنمو على المدى الطويل. مبينًا أن الإضافة الجديدة لأسطول الشركة من السفن الأربعة سيدعم الطلب المتنامي في المملكة على المستوردات من الحبوب الأساسية مثل القمح والشعير والذرة.

ومن جهته، أفاد نزار بانبيله رئيس شركة البحري للبضائع السائبة أن السفن الإضافية ستلبي احتياجات المستهلكين في السوق السعودية والمنطقة بشكل عام، وكذلك الشركات الدولية التي تستورد الحبوب إلى المملكة، الأمر الذي سيساعد على تمكين الأمن الغذائي في المملكة، بينما أعرب سام إتش عن اعتزازه بتوسيع نطاق الشراكة والعمل مع شركة رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية مثل البحري، موضحًا أنهم نجحوا في بناء وتزويد البحري بالسفن عالية الجودة، بما في ذلك عدد كبير من ناقلات النفط العملاقة.

وتم إنشاء شركة البحري للبضائع السائبة كمشروع مشترك بنسبة 60 إلى 40 بين مجموعة البحري والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، وهي الناقل الرائد للبضائع السائبة في المملكة العربية السعودية، إذ تتخصص في نقل الحبوب، والفحم، والشعير، وغيرها.