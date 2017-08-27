صراحة – خالد الحسين : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والفلكلورات الشعبية في المنطقة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتنطلق فعاليات الهيئة العامة للترفيه وللمرة الأولى في منطقة الحدود الشمالية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ولثلاثة أيام، وذلك في مقر الاحتفالات بمدينة عرعر، وتشمل كرنفال مدينة ألعاب للأطفال ومسرح وسيرك سعودي، بالإضافة لسيرك عالمي يتسع لأكثر من 1200 شخص للعرض الواحد، وكرنفال ألعاب التحدي ومشاركة الفنون الشعبية وإقامة ليالي الحجاز، وجناح خاص للأسر المنتجة, كذلك عروض متخصصة للفنون التشكيلية لدعم المواهب في المنطقة, وفي ذات السياق تنطلق فعاليات كرنفال “جيل الغد ” أبناء منطقة الحدود الشمالية, بمحافظة طريف في الفترة ما بين 12-14 وتستمر 3 أيام، برعاية ودعم ومشاركة عدة جهات حكومية وأهلية.

كما تتضمن الفعاليات رفع “جيل الغد” أبناء منطقة الحدود الشمالية المعايدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتقديم عروض متنوعة وركن المواهب وركن نوادي الحي، وركن الصحة, وركن المسرح، وقسم التاجر الصغير وتتضمن توزيع الهدايا على الأطفال وإشراكهم بالألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مركز الأسر المنتجة والحرفيات.

وتسعى هذه الفعاليات التي تحظى بدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى توفير المزيد من خيارات الترفيه لأكبر عدد ممكن من المواطنين, والمقيمين والزوار, والنهوض بقطاع الترفيه في منطقة الحدود الشمالية, وشمولها في المستقبل القريب محافظتي رفحاء والعويقيلة, وتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية لإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية من خلال أنشطة تناسب أعمارهم، إلى جانب رسم الابتسامة على وجوههم.