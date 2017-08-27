صراحة – فيصل القحطاني : شدد نائب رئيس المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني على الالتزام التام بمواعيد تفويج الحجاج وفقاً للجداول المحددة لكل مكتب من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية.

وأكد خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته المؤسسة في مقرها اليوم لرؤساء بعثات الحج من الدول التي تخدمهم بعنوان ” تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرت “، إلى ضرورة توعية الحجاج والتنسيق مع المطوف ومكاتب الخدمة والمرشدين و تخصيص شخص مع كل بعثة على أن يكون مسؤولا عن التفويج ويمكن مخاطبته والتنسيق معه .

وأضاف المطوف محمد معاجيني أن الهدف العام من هذا العمل هو تمكين أكثر من ٣٦٠ آلف حاج يفدون من ١٩ دولة عربية يتم خدمتهم من خلال ١٣٩ مكتب خدمة ميدانية من خلال أكثر من 1800 مطوف، لأداء نسكهم خلال أيّام التشريق من خلال تفويجهم من وإلى الجمرات ومخيماتهم بكل يسر وسهولة وفق الجداول المحددة مسبقا وهو الأمر الذي يضمن بإذن الله المحافظة على أرواحهم وتحقيق سلامتهم، مشيرا إلى أن البرامج التوعوية جميعها تتناسب مع وضعية الحجاج وظروفهم وتخاطب عقولهم وذلك من أجل كسب ثقة الأطراف المعنية في التفويج بما يضمن العمل الفعال لنجاح البرنامج واللقاء التعريفي .

واستعرض المطوف المعاجيني مهام أعضاء التفويج بمكاتب شؤون الحجاج وعن مدى مساهمته الفاعلة عبر الرسائل والتوجيه لرفع مستوى الوعي والجاهزية لدى الحجاج ، مفيداً ان مهام المرشدين المساعدين بمكاتب شؤون الحجاج تسهم في مساعدة مرشد مكتب الخدمة لإيصال المعلومات والمساهمة في التأكد من جاهزية الفوج ومعرفة مواعيد الخروج والعودة إلى المخيم .

وفي نهاية اللقاء أجاب المطوف محمد المعاجيني على عدد من التساؤلات من قبل عدد من البعثات .

بدوره ثمن رؤساء بعثات الحج بالدول العربية التي تخدمهم المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ، مشيرين إلى أنه تم تقديم برامج توعوية للحجاج قبل قدومهم لأداء مناسك الحج، لافتاً إلى أنه تم التاكيد على الحجاج بالتقيد بانظمة وخطط برامج التفويج ، مشيدين بالجهود التي تقدمها المؤسسة للحجاج الذين تخدمهم .