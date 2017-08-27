صراحة – خالد الحسين : تستعرض المديرية العامة للجوازات غداً في مؤتمر صحفي لمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, المرحلة الأولى من خطة الجوازات في الحج “مرحلة القدوم” لموسم حج هذا العام , وذلك في غرفة جدة .

وكانت المديرية العامة للجوازات قد بدأت في مباشرة مهامها المنوطة بها في موسم الحج منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام ، حيث استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمجمع صالات الحج وجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في صالات الحج أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب .

وشدد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، ومتابعته للاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال وتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات دخول ضيوف بيت الله الحرام .

وأشار إلى إتمام المديرية العامة للجوازات إعداد كوادرها البشرية المؤهلة لأعمال الحج ، ودعمهم بالأجهزة الحديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر .

ودعا مدير عام الجوازات، حجاج الداخل للتقيد بالحصول على تصريح الحج , محذًراً من نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج , وأن من يخالف هذه التعليمات ستطبق بحقه أقصى العقوبات بكل حزم من خلال اللجان الإدارية الموسمية التابعة للجوازات.

وأفاد أنه تم تكليف قوة بشرية مؤهلة ومتخصصة للعمل في اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة في مراكز مداخل مكة المكرمة لسرعة إصدار القرارات بحق المخالفين لتعليمات وأنظمة الحج .