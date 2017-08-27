صراحة – نواف العايد : أكملت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة جاهزية المسالخ الرئيسية في محافظاتها ومدنها ومراكزها لاستقبال المواطنين والمقيمين من خلال تجهيز أكثر من 38 مسلخاً ونقطة ذبح خلال أيام عيد الأضحى، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تقديم خدمات مثلى لهم والتيسير عليهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة أعدت خطة لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي في المسلخ ونقاط الذبح والمنادي أثناء عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن مدينة تبوك حدد بها مسلخ رئيسي في المنطقة الصناعية و نقطتان للذبح مجهزة في حي النظيم وحي الراجحي بالإضافة إلى قيام الأمانة بالسماح لـ 22 مطبخا للقيام بعمليات الذبح بعد تعهدهم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية, مع الالتزام بتواجد طبيب بيطري لدى كل مطبخ لفترة محدودة .

ولفت غبان النظر إلى أن بلديات المنطقة جهزت 13 مسلخاً رئيسياً في محافظة الوجه وضباء وحقل واملج وتيماء والبدع ومراكز بئر بن هرماس وأشواق وبداء والمنجور والشبحة والقليبة وأبو راكة مع السماح لعدد من المنادي في هذه المدن والمراكز للقيام بعمليات الذبح، بالإضافة إلى توفير نحو 2500 موقع داخل سوق الأغنام بتبوك للراغبين بالاستفادة منها بوضع حظائرهم المؤقتة وبيع أغنامهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كذلك تكثيف جهود الأمانة في سوق المواشي من خلال إزالة المخلفات وأيضا تنظيم عملية الدخول والخروج للمواطنين والمقيمين إلى أسواق المواشي بالإضافة إلى قيام الأمانة في رصد عدد من المخالفات لأصحاب المواشي والأغنام القادمين من خارج المنطقة وتواجدهم على امتداد طريق الملك فيصل بشكل عشوائي وغير منظم.

ودعا الغبان المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وذبح أضاحيهم في المسلخ ونقاط الذبح والمنادي التي تم الترخيص لها بذبح الأضاحي خلال أيام العيد والابتعاد عن الذبح العشوائي حرصاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن ذلك.

مبيناً بأن الأمانة ستستمر في استقبال أي بلاغ يتعلق بمخالفات المسالخ ونقاط الذبح والمنادي على هاتف الطوارئ 940.