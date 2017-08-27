صراحة – فيصل القحطاني : اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم, حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة سراة عبيدة للعام الدراسي 1438- 1439هـ .

وأبان مدير شؤون المعلمين والمعلمات سعيد بن أحمد الوهابي، أن عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة بلغ 955 معلماً ومعلمة, حيث بلغت نسبة النقل بشكل عام للمعلمين 58%‏ و30%للمعلمات .

وأشار إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام “نور” من حساب قائد وقائدة المدرسة المنقول منها, مشدداً على قادة المدارس إثبات مباشرة المعلم أو المعلمة على نظام “نور” .

وأفاد العتيبي أن حركة النقل تمت بناء على آلية ومعايير وعناصر مفاضلة النقل الداخلي المعتمدة من وزارة التعليم, مبيناً أن الاعتراض على نتائج حركة النقل ستكون من خلال نظام نور ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة, داعياً الراغبين بالاستعلام عن نتيجة الحركة, إلى الدخول من خلال حسابهم في نظام نور .