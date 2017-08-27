صراحة – محمد المحسن : كثفت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملاتها الرقابية على حلقة بيع الخضار والفواكه وأسواق المواد الغذائية، حيث قامت الفرق الرقابية اليوم بحملة موسعة شملت حلقة الخضار ومنطقة الحراج بالكعكية للتأكد من الالتزام بأنظمة واشتراطات المباسط وتنفيذ الشروط الصحية، فيما صادرت الفرق كميات من الخضار والفواكه المعروضة بطرق عشوائية بالحلقة وإزالة العديد من البروزات والمباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي أن البلدية شكلت فريقاً يضم عدداً من المراقبين بالبلدية، بمشاركة لجنة السعودة والرقابة الصحية وعدد من الجهات الأمنية والبحث الجنائي، نفذوا خلالها جولة على كامل صالة الحراج والحلقة وجميع البروزات والمباسط التي تدار من قبل المخالفين، حيث أُزيلت 7 مباسط ومصادرة كميات من المواد الغذائية بلغت 272 كرتون خضروات وفواكه, وورقيات غير صالحة للاستهلاك, مخزنة بطرق غير صحية ومعرضة للتلف وتدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة داخل حراج الخضروات.