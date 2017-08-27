صراحة – خالد الحسين : أتلفت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة اليوم أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال مداهمتها بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة والجهات الأمنية لأحد المنازل بمكة المكرمة المكون من طابقين وخصص لتأمين الطبخ والإعاشة لحجاج بيت الله الحرام وتموين الفنادق منها فنادق 5 نجوم في المنطقة المركزية وعدد من حملات الحجاج .

وأوضح مدير عام صحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد أن مثل هذه المواقع يتم متابعتها بشكل يومي مع البلديات الفرعية نظراً لنشاط هذه المخالفات في مثل هذه الأيام من كل عام لتأمين الإعاشة للحجاج داعياً أصحاب الفنادق والمحلات والقائمين على حملات الحجاج بعدم التعامل مع مطابخ الإعاشة غير المرخصة والتعاقد مع مؤسسات تأمين الإعاشة المرخصة من قبل الأمانة ودعم التعامل مع الأماكن المجهولة لاتراعي الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية حاثاً المواطنين على الإبلاغ فوراً عن أي مواقع مشابهة على الرقم 940 أو مباشرة على هواتف البلدية .

من جهته بين رئيس بليدة المسفلة الفرعية المهندس مصطفى بن علي أنه تم خلال المداهمة مصادرة العشرات من الأنابيب والقدور الكبيرة والأفران التي تستخدم في الطبخ كما تم إتلاف ما يقارب 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمعدة مسبقاً التي تم طهيها بطريقة غير صحية علاوة على إتلاف أكثر من 4 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وعدد كبير من أكياس الأرز والزيوت والبهارات، لافتاً إلى أنه تم القبض على العمالة وعددها 27 عاملاً من قبل الجهات الأمنية المشاركة للتحقيق معهم لمعرفة الفنادق والأشخاص الذين يتم إعداد الأطعمة لهم، معرباً عن شكره لجميع العاملين في الأمان للمشاركة الفاعلة في هذه الحملات كالإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة ودورهم في إنجاح الحملات الاستباقية لمحلات تحضير وتأمين الإعاشة .