صراحة – فيصل القحطاني : تفقد معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، عدداً من قيادات قوات أمن الحج، شملت مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج ،مستمعاً لشرح عن خطة المركز قدمها قائد المركز اللواء عبدالله بن حسن الزهراني المتضمتة لمجمل الأدوار التي يقوم بها المركز للربط بين مختلف القيادات الأمنية المشاركة في حج هذا العام إضافة إلى ما يقدمه من خدمات للجهات المشاركة بما يسهم في تقديم خدمة مثلى لضيوف الرحمن.

كما تفقد قيادة قوة المرور المشاركة في حج هذا العام واستمع لإيجاز من مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عن الخطط المرورية خلال موسم الحج .

ووقف معاليه على التنظيمات الأمنية المتبعة في طرق المشاة والمركبات في المشاعر القدسة “منى ،عرفات ،مزدلفة ” ومنشأة جسر الجمرات تابع خلالها آلية تطبيق الخطط المعدة مسبقاً ،وأبرز ما تم استحداثه للمشاة من ممرات هذا العام، راجياً من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى النجاح المأمول بحول الله وقوته.