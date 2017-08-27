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العبادي يُعلن تحرير 75 في المئة من قضاء تلعفر

27/08/2017 7:24 م | الدولية | 0 تعليقات

صراحة – محمد المحسن : أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم تحرير ثلاثة أرباع قضاء تلعفر آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي العراق , مُحذرًا من احتمال قيام التنظيم الإرهابي بعمليات تخريبية ضد المدنيين بعد تحرير القضاء .
وأوضح العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي بوهسلاف سوبوتكا أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من تحرير ثلاثة أرباع قضاء تلعفر بعد مضي ثمانية أيام على انطلاق العمليات العسكرية ، مؤكدًا نجاح التنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة العراقية المشاركة في المعركة .

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