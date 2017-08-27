صراحة – نواف العايد : كثفت “الصحة” رسائلها التوعوية داخل المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة، والتي تقدم من خلالها نصائح وإرشادات صحية لضيوف الرحمن ضمن حملتها التوعوية #حج_بصحة.

وركزت “الصحة” اهتمامها بأكثر الحالات المتوقع ان يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

“الصحة” صممت تلك الرسائل التوعوية في لوحات تضمنت رسومات مبسطة ورسائل قصيرة بعدة لغات تشتمل على نصائح وإرشادات للحجاج تدعوهم للتمشي بها تجنباً لحالات التسمم الغذائي وضربات الشمس.

ووزعت “الصحة” تلك اللوحات على المرافق الصحية، حيث نشرتها في مواقع بارزة لإيصال الرسائل التوعوية لضيوف الرحمن لضمان الحج الصحي.

ومن ضمن تلك الرسائل، رسالة “الوقاية من التسمم الغذائي” والتي تشدد على ضرورة نظافة اليدين والأواني وغسل الفواكة والخضروات والتأكد من صلاحية الاغذية وغيرها من الإرشادات لتجنب التسمم الغذائي.

كما تضمنت الرسائل، رسالة “حتى لا تصاب بضربات الشمس” وتشدد من خلالها على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس، والابتعاد عن الزحام والحر، وضرورة شرب السوائل واستخدام المظلات فاتحة اللون واخذ قسط من الراحة.

يشار الى ان “الصحة” اطلقت حملة بعنوان #حج_بصحة على تويتر، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية وشهدت تفاعلاً من الكثيرين.