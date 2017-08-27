صراحة – فيصل القحطاني : قالت”صحة حفر الباطن” ان مستشفى الملك خالد بحفر الباطن نجح في علاج مريض اربعيني يعاني من وجود ضغط على الاعصاب واليدين نتيجة انزلاق غضروفي في الرقبة.

وكان المستشفى استقبل المريض واجرى الكشف السريري والتحاليل واشعة الرنين المغناطيسي وأظهرت من خلالها تشخيص الحالة واحتياجها الى تدخل جراحي من قبل الفريق الطبي لجراحة المخ والاعصاب بالمستشفى، وعلى الفور تم التدخل الجراحي للمريض لإزالة الغضروف وتركيب قفص صناعي مع شريحة في الرقبة وتثبيت الفقرات والتي استغرقت ثلاث ساعات تكللت بالنجاح وعلى اثرها غادر المريض بعد اسبوع من الجراحة وهو بحالة جيدة ليعود لحركته الطبيعية بفضل الله ثم بكفاءة الفريق الطبي بالمستشفى.