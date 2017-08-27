صراحة – خالد الحسين : ​قالت “صحة القنفذة” ان 739241 مراجعاً استفادوا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات القنفذة الخمسة ( القنفذة .جنوب القنفذة. نمرة، ثريبان، المظيلف) خلال الثلاثة اعوام المنصرمة عدى مشفى المظيلف الذي افتتح قسم العيادات الخارجية قبل عامين، واستفاد المرضى من العيادات المتنوعة في الخدمة بأقسامها الطبية المختلفة سواء كانت تحويل من المراكز الصحية او من اقسام التنويم والطوارئ، وقدمت لهم الخدمة الطبية من تشخيص او علاج او متابعة حالة.

وفي المقابل اجرى “مستشفى القنفذة العام” ٦٧٩١ فحصا طبياً للأشخاص المقبلين على الزواج للعامين الماضيين.

ونفذت ادارة المختبرات وبنوك الدم بصحة القنفذة خلال هذا العام الحالي تسع حملات للتبرع بالدم.