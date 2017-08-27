صراحة – نواف العايد : أدى محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي, وعدد من منسوبي القطاعات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة وجمع من المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الشيخ بن معيوف، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول صالح علي غبري الزبيدي من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي .

وقدم المحافظ التعزية لذوي الزبيدي ، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .