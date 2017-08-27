صراحة – وكالات: حقق ليفربول فوزا كبيرا وكاسحا على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، الأحد، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للجناح المصري محمد صلاح (أفضل لاعب في المباراة)، الذي سجل هدفا ماراثونيا من مجهود فردي شبيها بذلك الذي أحرزه في شباك أرسنال بالتخصص قبل 3 سنوات، وصنع آخر لزميله البديل دانيل ستوردج.

وافتتح ليفربول التسجيل عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 17، من ضربة رأسية بعد عرضية لجوزيف غوميز.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم أصحاب الأرض بهدف رائع في الدقيقة 40، عندما انطلق من الجهة اليسرى وأودع الكرة مقوسة على يسار الحارس التشيكي بيتر تشيك.

وفي الدقيقة 57 جاء الدور على الدولي المصري صلاح، الذي اقتنص الكرة من أمام هيكتور بيلرين لاعب وسط “المدفعجية”، وقطع أكثر من ثلثي الملعب قبل أن يسكن الكرة شباك تشيك.

وقبل النهاية بربع ساعة لعب صلاح عرضية متقنة على رأس ستوردج، الذي أودع الكرة برأسه في مرمى الضيوف بعد 3 دقائق من دخوله الملعب.

وظهر أرسنال بمستوى متدن أصاب جماهيره بالإحباط، وارتكب مدافعوه أخطاء فادحة سببت الخسارة الثقيلة.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، خلف مانشستر يونايتد المتصدر، فيما تراجع أرسنال إلى المركز السادس عشر وله 3 نقاط من فوز وخسارتين.