صراحة – (كونا) — أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاحد القضاء على مجموعة كبيرة من مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش) في ضواحي مدينة (غانم علي) في وادي نهر الفرات في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان الجيش السوري قام بمساعدة القوات الجوية الروسية بالقضاء على 800 مسلح وتدمير 13 دبابة و39 عربة رباعية الدفع محملة برشاشات ثقيلة و9 مدافع هاون تابعة لقوات (داعش) في ضواحي مدينة (غانم علي) بوادي نهر الفرات.

واضاف البيان ان القوات السورية طورت هجومها للتقدم نحو مدينة دير الزور بهدف فك الحصار عنها والقضاء على اخر معاقل التنظيم في الاراضي السورية.