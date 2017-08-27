صراحة – خالد الحسين : قام معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو بزيارة لمركز عمليات ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية.

وكان باستقباله سعادة قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء ركن/ عبدالرحمن بن محمد الصالح وأركانات المركز الوطني للعمليات الأمنية.

وقام معالية بجولة على مرافق المركز متعرفاً على كيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها مركز 911 المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة.

كما وقف معاليه على الإضافه التي شهدها مركز 911 وهي انضمام متحدثين من عدة لغات أجنبية الاكثر انتشار إضافة لقسم النساء المؤهلات علمياً اللاتي أصبحن ضمن منظومة إستقبال البلاغات , واطلع أيضا على قسم ترحيل البلاغات و استمع إلى شرح واف عن آلية التعامل معها وتمريرها للجهات المختصة ذات العلاقة في صورة تكاملية لضمان سرعة التجاوب والمباشرة الفورية بمنتهى الدقة , ثم المرور على قاعة المتابعة الأمنية والتي تحتوي على كاميرات عالية الدقة والجودة تضمن استدامة تحقيق أعلى معايير الأمن السلامة لحجاج بيت الله الحرام ، وصولاً لتشغيله، كما تمت مناقشة بعض المبادرات التي يمكن أن تسهم بسرعة بالاستجابة لفرق للدفاع المدني بالميدان

وفي ختام الجولة، أشاد معالية بالجهود المبذولة من قيادات ومنسوبي المركز في ظل المتابعة الدقيقة من لدن سمو وزير الداخلية حفظة الله وبإمكانيات المركز المتطورة، واصفاً إياه بأنه مفخرة للوطن والمواطن، وفقاً لما يزخر به فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الامين على إيجادها، لحفظ أمن الوطن والمواطن ولخدمة ضيوف بيت الله الحرام.