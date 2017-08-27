صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عن فتح النظام لتسجيل الراغبين والراغبات في عدد من وظائف حراس المدارس الليلية “بنين” وعدد من الوظائف بإدارة الأمن والسلامة “بنات” على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31.

وطالب مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ مسلط بن حمود الرويلي المتقدمين والمتقدمات الدخول عن طريق موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف على الرابط http://212.102.11.73/Guards خلال فترة التقديم التي تبدأ يوم الأثنين 6/12/1438هـ ولمدة خمسة أيام فقط.

كما طالب الرويلي المتقدمين والمتقدمات بقراءة شروط التقديم في موقع، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة واختيار جهة العمل الراغب بها المتقدم والمتقدمة.