صراحة-منى:نبهت وزارة الصحة إلى أهمية توفر نوعين من الأدوية في حقيبة الحاج الطبية وهي: الأدوية العامة التي يحتاجها الحاج عند إصابته بأي وعكة صحية، والأدوية الخاصة التي تخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة, لمواجهة أي طارئ صحي لا قدر الله أثناء تأدية المناسك لإتمام فريضة الحج بصحة وعافية .

وأوضحت أنه فيما يخص الأدوية العامة يجب توفر خافض للحرارة ومسكن للألم ومضاد السعال وطارد للبلغم، وكريمات وبودرة لاستخدامها عند حدوث التسلخات في الجلد، وكريمات ومراهم لشد العضلات نتيجة للإرهاق والمشي، بالإضافة إلى الشاش والقطن الطبي ومطهر للجروح، وكريمات للجروح والحروق، وملينات لحالات الإمساك، وعلاج للإسهال، ومضادات حيوية بعد استشارة الطبيب ومضاد للحموضة, أما الأدوية الخاصة فتخص مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب، الربو .

ونصحت كل مريض بمرض مزمن أن يحرص على أخذ الأدوية معه قبل تأدية فريضة الحج وبكميات كافية مع أخذ كمية إضافية تكفي لمدة 3 أيام تحسبا لظروف السفر, لافته الانتباه إلى أخذ بعض الاحتياطات للتأكد من سلامة الأدوية والحفاظ عليها خلال تلك الفترة بحيث يجب الحاج أن يتأكد من صلاحية تلك الأدوية وتاريخ انتهائها قبل وضعها في الحقيبة، كما يجب عليه أن يحرص على كيفية حفظ تلك الأدوية واختيار المكان المناسب لحفظها من أشعة الشمس، واقتناء حافظة ثلج “ترمس” لحفظ الأنسولين لمن يعانون من مرض السكري، وكذلك أخذ جهاز قياس السكر وذلك للحفاظ على سلامته من الإعياء المفاجئ .

ودعت وزارة الصحة, إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ عل صحتهم وسلامتهم أثناء أداء فريضة الحج .