صراحة-الرياض:يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مساء الأربعاء القادم الموافق 08/12/1438هـ، مشروع نفق وجسر تقاطع الملك عبد الله مع طريق الملك عبدالعزيز في محافظة الخبر، ومشروع نفق وجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان في الدمام، وذلك في حفل تدشين سيتم إقامته في مشروع الملك عبد الله المزمع افتتاحه في الخبر.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي، أن سمو أمير الشرقية سيقوم يوم الأربعاء المقبل بتدشين أحد أهم المشاريع الحيوية في محافظة الخبر وهو مشروع نفق وجسر تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية المهمة في محافظة الخبر، لافتاً إلى أن المشروع يعدّ مدخلاً رئيساً للمحافظة، وسيكون له الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع، حيث تم مراعاة اللمسات والتصاميم الجمالية.

وأفاد أن المشروع يتضمن 3 مستويات وهي جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز، ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله، ودوار في منسوب الأرض الطبيعية، كما يشمل مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الملك عبدالعزيز نفقا على امتداد طريق الملك عبدالله بـ 4 مسارات رئيسة، يعلوه دوار لتسهيل حركة التقاطع وجعلها حرة، وجسر أعلى الدوار باتجاه طريق الملك عبدالعزيز كما يتضمن مسارين لكل اتجاه، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في فتح حركة المرور للقادم من الظهران وصولا إلى الكورنيش دون أي توقف.

ولفت الى أن الجسر يتكون من حارتين بكل اتجاه وطول الجسر الإجمالي 665 متراً، بالإضافة الى مطلع ومنزل الجسر بطول إجمالي 400 متر، وكذلك طريق خدمة يتكون من حارتين بكل اتجاه، فيما يتكون النفق من 4 حارات بكل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 4 أمتار ودوار في منطقة التقاطع والطول الإجمالي للنفق 837 مترا، وكذلك طريق خدمة يتكون من 3 حارات بكل اتجاه ومواقف للسيارات، لافتاً الى أن كلفته الإجمالية تبلغ أكثر 282 مليون ريال.

وأشار معاليه الى أن سمو أمير الشرقية سيطلع على مراحل المشروع عبر المخططات والخرائط كما سيقوم سموه بجولة تشمل كافة مراحل المشروع.

وذكر أن سموه سيقوم أيضا بتدشين مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان، والذي تم تنفيذه في مدينة الدمام، معتبرا أنه أحد أهم المشروعات الحيوية المهمة في مدينة الدمام، حيث يعد المشروع مدخلاً رئيسا للدمام وبالقرب من الطريق الدائري ومن هذا المنطلق يكتسب المشروع أهمية خاصة، مشيراً إلى أنه سيكون له الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع وقد روعي فيه اللمسات والتصاميم الجمالية، ومن المقرر أن يسهم المشروع في انسيابية الحركة المرورية في أربع طرق رئيسية، لافتاً الى أن كلفة المشروع الإجمالية تبلغ أكثر من 250 مليون ريال.

وأكد الجبير على أهمية هذه المشاريع ومدى مساهمتها في فك الاختناقات المرورية وكذلك في تحسين مداخل المدن، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشاريع حيوية هامة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وثمن معاليه الدعم والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه وحرصهما الدائم على متابعة المشاريع التنموية الهامة بالمنطقة والتي تخدم جميع الأهالي، معتبرا افتتاح سمو أمير الشرقية لهذه المشاريع أكبر دليل على حرصه حفظه الله على متابعة سير جميع المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذ في المنطقة.

وقدم معاليه شكره وتقديره لمرور المنطقة الشرقية على جهودهم وتعاونهم الدائم في جميع المشاريع التي تنفذها الأمانة، ومشاركتهم في تسهيل الحركة المرورية أثناء مدة تنفيذ المشروع، من خلال وضع التحويلات المرورية وتخصيص دوريات مرورية لتفادي الازدحامات أثناء عملية تنفيذ المشروع، إضافة الى تقديم تسهيلات كبيرة ساهمت في شكل كبير في تنفيذ هذه المشاريع دون أي عوائق. مؤكدا في ذات الوقت على أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات فيما يخدم أهالي المنطقة الشرقية، من خلال العمل كفريق واحد.

وذكر أن أمانة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع تنفذ حاليا عدد من المشاريع الحيوية الهامة في حاضرة الدمام، والتي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وستسهم في تطوير التنمية الشاملة في المنطقة.