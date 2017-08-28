صراحة-وكالات:صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الاثنين مع تكبد الدولار خسائر بعدما لقي اليورو دعما في تعليقات رؤساء بنوك مركزية رئيسية خلال اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1297.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس آب عند 1298.58 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 1302.90 دولار للأوقية.

وفي اجتماع عقد في جاكسون هول يوم الجمعة لم تشر جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى السياسة النقدية الأمريكية لكنها ركزت بدلا من ذلك على القواعد المالية مما دفع المتعاملين إلى توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن السياسة النقدية الشديدة التيسير للبنك تؤتي ثمارها وإن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ازداد قوة لكنه أحجم عن أي تعليقات بشأن ارتفاعات العملة الأوروبية الموحدة في الآونة الأخيرة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.15 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى منذ 18 أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة عند 17.21 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 979.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.55 دولار للأوقية.