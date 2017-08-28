صراحة – نواف العايد : رخص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 م (2756) فعالية أعمال شملت المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والمعارض التجارية والاستهلاكية والتعريفية والخيرية، واستحوذت القطاعات الاقتصادية: الرعاية الصحية، التعليم، التقنية والاتصالات، والاقتصاد والتجارة على (65%) من فعاليات الاعمال التي أقيمت في هذا الربع من العام، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (47%)، ومنطقة مكة المكرمة (32%)، والمنطقة الشرقية (16%)،

وكشف تقرير صادر من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الربع الثاني من عام 2017م وتضمنت تسجيل المشاركة الاولى للمملكة في معرض ايميكس بألمانيا خلال الفترة 16 – 18 مايو 2017م بجناح بمساحة (200) متر مربع متنافسة مع (150) دولة بهدف تسويق المملكة كوجهة لإقامة المؤتمرات والاجتماعات الدولية، واشترك في جناح المملكة (14) شركة سعودية رائدة في صناعة الاجتماعات السعودية، وزار جناح المملكة ما يقارب الـ(1400) مختص، وعقد أكثر من (400) اجتماع في جناح المملكة، ووقع (14) اتفاقا.

كما تم خلال نفس الفترة اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية، وتنفيذ دورتين تأهيليتين للمستجدين في صناعة الاجتماعات السعودية حضرهما (41) مستثمر، وعقد ورشة عمل تعريفية بمشاركة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات حضرها (67) مسؤول، ومشاركة البرنامج في اليوم العالمي لصناعة الاجتماعات الذي وافق 6 أبريل 2017م،

وعلى الصعيد ذاته تضمن تقرير الربع الثاني لهذا العام، تحليلا لمستوى انجاز مبادرات البرنامج، حيث بلغت نسبة إنجاز المبادرات المحددة في التوجهات الاستراتيجية للبرنامج (69%)، وسجلت صناعة الاجتماعات السعودية نمواَ وصل الي (15%) في عدد فعاليات الأعمال مقارنة بالربع الثاني من عام 2016م، نتيجة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للصناعة، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، وتنمية قدرات العاملين. المملكة.

وأصدر البرنامج (580) رسالة رداً على استفسارات المستثمرين، وقدم البرنامج (270) استشارة عدد الاستشارات المهنية لمنظمة فعاليات الأعمال ، ونفذ مسؤولي البرنامج (63) زيارة ميدانية لتقييم فعاليات الاعمال، وإصدار 31 قرارا للتنبيه وعقوبات حسب القواعد والاجراءات المعتمدة.

وبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية للبوابة الإلكترونية للبرنامج (7176) زيارة، وسجلت في البوابة الالكترونية خلال الربع الثاني (13) منشأة معارض ومؤتمرات و(82) شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، ليصبح اجمالي المسجلين في البوابة (3015) سجل نشط.​