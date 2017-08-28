صراحة – فيصل القحطاني : استكملت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” بنجاح مرحلتها الأولى من خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1438هـ، وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل بشكل أساس نقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة، حيث جندت لهذه المرحلة أكثر من (3000) حافلة لتنفيذ خطة النقل الشاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتتضمن هذه المرحلة نقل حجاج الداخل من مواقف كدي، ومواقف أنفاق طريق الأمير متعب (المسخوطة) إلـــى الحــرم المكي الشريف بشكل ترددي خلال الفتـــــرة من 5 ذي الحجة وحتى 13 /12 /1438 هـ ، وذلك ضمن جهود القطاعات ذات العلاقة بشؤون الحج للحد من تكدس حافلات نقل الحجاج حول منطقة الحرم المكي الشريف، بجانب سرعة نقل الحجاج من هذه المواقع إلى الحرم المكي الشريف بطريقة انسيابية منظمة وبالتالي تحقيق ما تهدف إليه الخطط المرورية في الحج بتخفيف حدة الزحام والاختناقات المرورية خاصة في المنطقة المركزية.

كما تشمل هذه المرحلة خدمة الـنــــقل الترددي بين مشعري عرفات ومزدلفة عبر الخط الطولي رقم ( 6 ) وخدمة النقل عبر خط العزيزية الحرم المكي الشريف وخط غــرب الجمرات شعب عامــر الحرم بجانب خدمات نقاط المنع وهي نقطة منع ربوة الحضارم – دقم الوبر، ونقطة منع العزيزية جسر الملك خالد -المعيصم ، ونقطة منع طريق الملك عبد الله – العزيزية، ونقطة منع طريق الملك عبد الله – معارض السيارات خلال الفترة من 5 ذي الحجة وحتى 13 /12 /1438 هـ ، فضلاً عن خدمات النقل العام من مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة إلى المشاعر المقدســـة وذلك خلال يومي التروية والتصعيد ، وضمن الجهود ذاتها تستمر “سابتكو” وفقاً لخطتها لموسم حج هذا العام 1438هـ في تشغيل شبكة خطوط النقل العام بمكة المكرمة و على مدار الـ 24 ساعة .

يذكر أن “سابتكو” تقوم بتوفير تلك الخدمات بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة اللجنة الأساسية للنقل العام في الحج وغيرها من الجهات ذات العلاقة وقد تم تأمين الموارد اللازمة لذلك من الحافلات والسائقين والعمالة الإدارية والتشغيلية والفنية بجانب تجهيز مواقع التشغيل داخل المشاعر المقدسة بالخدمات الضرورية التي تفي بمتطلبات التشغيل لضمان تأمين خدمات متميزة لضيوف الرحمن .