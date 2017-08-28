صراحة – محمد المحسن : أعلنت شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة داو كيميكال اليوم عن مذكرة تفاهم غير مُلزِمة تزيد بموجبها شركة داو حصة ملكيتها في شركة صدارة للكيميائيات بنسبة 15%. وصدارة هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، تمتلك منه أرامكو السعودية حاليًا نسبة 65%، فيما تمتلك داو كيميكال 35%. وفي حال إتمام هذه الصفقة، تصبح حصة ملكية كل من الطرفين 50٪ في شركة صدارة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة داو كيميكال وكبير إدارييها التنفيذيين أندرو ليفريس: “صدارة هي ثمرة شراكة بين أرامكو السعودية وشركة داو حيث تقدم صدارة حلولًا تلبي متطلبات السوق وتدعم التنوع الاقتصادي. وتعد زيادة حصة داو في هذا المشروع العملاق مثالًا على متانة شراكتنا الإستراتيجية مع أرامكو السعودية وعاملًا لتعزيز إستراتيجية شركة داو طويلة الأمد التي تهدف إلى تلبية طلب المستهلكين المتزايد في الأسواق الرئيسة لصناعة النقل، والبنية التحتية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية في المناطق النامية.”

وبدوره قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذين المهندس أمين حسن الناصر: “نعتز بشراكتنا مع داو التي لها مكانة مميزة بين عمالقة الشركات العالمية في مجال الصناعة الكيميائية، ونعتبر زيادة حصتها في شركة صدارة انعكاسا لجاذبية بيئة الأعمال في المملكة، كما أنه يعكس الثقة في هذه الشراكة كنموذجٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعود بالفائدة على الطرفين. وهي كذلك فرصة سانحة للاستفادة من ريادة شركة داو العالمية في تقنيات التصنيع والكيميائيات المتطورة للتوسع في المستقبل بما يدعم اقتصاد المملكة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.”

وسيصبح للشركتين حصتين متساويتين في صدارة بعد إتمام الأمرين التاليين: (1) الانفصال المُزمع لشركة “ماتيريال ساينس” خلال 18 شهرًا عَقِب إقفال صفقة اندماج شركة داو وشركة دوبونت في 31 أغسطس (2) انتهاء صدارة من اختبار موثوقية الدائنين، الذي يمثل جزءًا من قروض التمويل ذات حق الرجوع المحدود المستخدمة لتطوير مشروع صدارة، ولم يتم الإفصاح عن الأثر المالي المتوقع لهذه الصفقة المحتملة ولن يحدث أي تغيير لهيكل صدارة المالي وحوكمتها.

الجدير بالذكر أن مجمع صدارة الكيميائي هو أكبر مجمع من نوعه يتم تشييده في مرحلة واحدة، ويضم المجمع 26 وحدة على مستوى عالمي تعمل جميعها حاليًا لتصنيع مجموعة من المواد البلاستيكية ذات القيمة المضافة واللدائن عالية الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة. وينتج المجمع ثلاثة ملايين طن من منتجات الأداء المُستخدمة في مجالات التعبئة والنقل والبنية التحتية والأسواق الاستهلاكية مما يضيف قيمة جديدة إلى احتياطيات المملكة الهائلة من المواد الهيدروكربونية، ويسهم في تنويع مصادر اقتصاد المملكة والمنطقة.