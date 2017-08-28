صراحة – خالد الحسين : دشن أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أمس تطبيق البلاغات ” 940 ” ببلدية محافظة خميس مشيط، الذي يعد أحد الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها أمانة منطقة عسير، لضمان تسريع وتيرة التحول الالكتروني لجميع الخدمات لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية.

وأكد القاضي أهمية التفاعل والإبلاغ عن أي ملاحظات وتقديم الاقتراحات من خلال التطبيق الذكي أو عبر الخدمات التي تعمل على تقديمها أمانة عسير وبلدياتها، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع البلاغات المقدمة باحترافية عالية ومعالجتها بما يعود على تحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن إطلاق هذه الخدمة جاء ضمن تحقيق الأهداف الأساسية للبلدية، التي تتضمن توفير وسيلة اتصال ميسرة وآمنة بين المستفيدين والبلدية حرصا على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة.