صراحة – نواف العايد : قدم مشروع تعظيم البلد الحرام عبر برنامج شباب مكة صوراً رائعة وجميلة تحمل رسالة سامية, فبالرغم من اختلاف اللهجات وصعوبة التواصل لغويًا مع الكثير من الجنسيات إلا أن الشباب استطاعوا توجيه الحجاج التائهين بطريقتهم إلى مقرات سكنهم أو وجهتهم.

” قبلة على رأس حاج ” خففت كثيراً من المعاناة لحاج تاه عن مقر إقامته عندما أتى إلى المسجد الحرام لأداء الصلوات فيه , واستقبله شباب مكة بقبلة على جبينه إجلالا له ولكبر سنه ، حتى وجد الحاج الطمأنينة عندهم ونسي هم السكن والضياع , وارتسمت الفرحة على محياه , وبعد فحص الشاب بطاقة سكنه تعرف الشاب على موقعه وبادر بتوصيله بكل يسر وسهولة .

يذكر أن 500 شاب مكي يشاركون مع مشروع تعظيم البلد الحرام عبر برنامج شباب مكة لخدمة ضيوف الرحمن في الحج , ويقدمون خدمات مختلفة مثل التوعية بحق الطريق والطائفين وإرشاد التائه وتقديم الإسعافات ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات .