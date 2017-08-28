صراحة – فيصل القحطاني : شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في وكالة المشاريع في استكمال الطريق الذي يمرّ بحي الشريبات، ليكون جزءاً من الطريق الدائري المتوسط (طريق الأمير عبدالمجيد) وسط المدينة المنورة.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عدنان بن أحمد السيد أن أعمال تنفيذ المشروع تتضمن فتح كامل الطريق بغرض فك الاختناقات المرورية بما يوفّر انسيابية في الحركة بين المخططات والأحياء السكنية المحيطة بمنطقة العوالي, ولتخفيف الضغط المروري والاختناقات في شبكة الطرق جنوب ووسط المدينة المنورة، مبيناً أن المشروع سينفّذ بطول 1 كيلومتر, وبعرض 40 متراً على أن يتم بعدها استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق خلال الأيام القادمة, يصبح من خلالها طريق الأمير عبدالمجيد مكتملاً بطول إجمالي يبلغ 15 كيلو متر و بعرض 40 متراً.