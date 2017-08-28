صراحة – محمد المحسن : تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ، ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الكشفي ) بعدد( ٨٥) كشافا وقائدا كشفيا يتوزعون على خمسة فرق كشفية ، ضمن فعاليات وأنشطة معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والتي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة إدارات التعليم والجامعات والتعليم الفني والمهني .

من جهته ثمن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، دور أبنائه الكشافين المشاركين متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهمة عملهم الإنسانية التي يقومون والتي تعد مثالاً مشرفاً لأبناء هذا الوطن وتحمل دلالة صادقة على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتقديم الخدمة والعون والمساعدة للآخرين ، وتعكس صورة جلية للعالم الإسلامي بأسره حول ما وصل إليه الشباب السعودي من إخلاص وتفانٍ وحب للوطن وللقيادة الرشيدة والمشاركة في تقديم أرقى الخدمات للحجيج طالبين في ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل.

وأكد مدير تعليم الليث، بأن الكشافة لها دور كبير في تدريب الناشئة على حب القيادة والاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق الواحد وتكوين الشخصية الإيجابية للكشافين وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

و المشاركون هم كالتالي :

أولا : قادة المجموعات واللجان المنظمة.

الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي (قائد مجموعة جنوب شرق آسيا )

الأستاذ عبدالرزاق بن صالح الفقيه ( قائد التغذية والعهد بمعسكر منى)

الأستاذ فهد بن خضر الحنيطي ( أخصائي بيانات المسح والإرشاد بمعسكر منى الجبل )

الأستاذ ثامر بن علي المرشدي (مجموعة جنوب شرق آسيا)

الأستاذ عمر أبو زيد (مجموعة جنوب شرق آسيا)

ثانيا : قادة الفرق المشاركة في معسكرات الخدمة العامة ومقراتهم :

– الأستاذ محمد بن حنش الحسناني ( وزارة الصحة ) .

– الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العفيفي ( المسح والإرشاد بمعسكر منى الوادي ) .

-الأستاذ محمد بن إبراهيم الزهراني .( المسح والإرشاد بمعسكر منى الوادي )

-الأستاذ عبدالكريم بن سلمان الثقفي ( أمانة العاصمة المقدسة )

– الأستاذ علي بن حسين الجعفري ( أمانة العاصمة المقدسة ) .